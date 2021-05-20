В нашей области - Дни славянской письменности и культуры. На прошлой неделе во Владимире стартовали масштабные мероприятия, посвящённые Дням славянской письменности и культуры и 800-летию ..

В нашей области - Дни славянской письменности и культуры.На прошлой неделе во Владимире стартовали масштабные мероприятия, посвящённые Дням славянской письменности и культуры и 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.«Защитник Руси и веры»Их провели во Владимирском государственном университете, Богородице-Рождественском монастыре и Свято-Успенском кафедральном соборе.Празднования Дней славянской письменности - это всегда обширная культурная, духовная и научная работа. Уже 13-й раз во Владимире традиционно проводят Международную научную конференцию «Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование». Пленарное заседание форума состоялось в ВлГУ.Его участниками стали сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Нынешние празднования приурочили, в том числе, к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В качестве почётного гостя выступил председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин:- Очень здорово, что именно здесь, во Владимире, на исконно русской земле мы начинаем праздновать 800-летие великого князя Александра Невского.Участники встречи отметили особое значение благоверного князя для православия и истории России в целом.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв в своём выступлении сказал:- Он вошёл в историю как героический защитник Руси и православной веры. Мы гордимся, что имя этого великого человека связано с нашей древней землёй - 6 декабря 1263 года Александр Невский, принявший монашеский постриг, был погребён в Богородице-Рождественском монастыре во Владимире.Владыка на пленарном заседании представил свою книгу «Владимирское отделение Императорского Православного Палестинского Общества: история и современность». Один из экземпляров издания митрополит подарил спикеру облпарламента Владимиру Киселёву.Ещё одно важное событие в программе форума: при Богородице-Рождественском монастыре открыли церковно-исторический музей «Святой благоверный князь Александр Невский: жизнь и деяния».Делегация участников форума посетила Свято-Успенский кафедральный собор, где возложила цветы к могиле митрополита Евлогия.Выбрать герояГлава облпарламента рассказал участникам встречи о проекте «Герои земли Владимирской», который сейчас реализуют в нашей области. Его тоже приурочили к 800-летию Александра Невского. Формат проекта - серия игр в вопросах для школьников. Все задания касаются историиВладимирского края и наших прославленных земляков, которые внесли большой вклад в развитие науки и искусства, которых ставят в пример подрастающему поколению. В игре «Герои земли Владимирской» до конца учебного года задействуют около 23 тыс. детейиз 300 школ.- Проект «Герои земли Владимирской» даёт возможность школьникам изучать историю своих городов и районов через биографии знаменитых земляков, тех, кто прославил Владимирскую область, прославил Россию. Например, в Вязниках это - Алексей Фатьянов, а в Муроме - Владимир Зворыкин, - рассказал об инициативе председатель регионального Заксобрания.В конце мая жители нашей области смогу проголосовать и выбрать «своего» героя, чей портрет в виде граффити появится в одном из городов региона.