В результате мероприятия задокументированы правонарушения, совершенные водителями двухколесного транспорта.

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия мер по снижению уровня аварийности среди водителей и пассажиров мотоциклов, мопедов и скутеров сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району провели рейдовое мероприятие «Мототранспорт».Инспекторы ДПС во время рейда проверили, насколько ответственно водители двухколесного транспорта относятся к соблюдению Правил дорожного движения и личной безопасности. Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортом несовершеннолетними водителями.За время проведения рейдовых мероприятий на территории района было выявлено 9 нарушений ПДД. В одном из случаев правонарушителем стал подросток.Со всеми правонарушителями проведены профилактические беседы о недопустимости подобных фактов.