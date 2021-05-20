По итогам тренировки Сергей Ситников поручил подобные учения организовать в каждом муниципалитете.

Открывая учения, Сергей Ситников предупредил глав городов и районов, что лето может стать близким к 2010 году, когда в лесах фиксировалось большое количество возгораний.«В регионе уже сейчас четвёртый класс пожарной опасности, при сохранении сухой и жаркой погоды риски возрастут многократно. Наиболее подвержены возгоранию леса в Макарьевском, Мантуровском, Шарьинском и Нейском районах», - уточнили в пресс-службе администрации Костромской области.По информации департамента лесного хозяйства, в регионе общая группировка сил и средств для тушения лесных пожаров состоит из 1187 человек, 2979 единиц техники и оборудования.«За последние годы большое количество техники было приобретено департаментом. Задача одна - сохранить лес, жизнь и здоровье людей и их имущество», - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что главы муниципалитетов должны принимать непосредственное участие в управлении пожаротушения. Именно поэтому для них в Макарьевском районе состоялись командно-штабные учения, которыми руководил лично Сергей Ситников.«Для каждой команды были разработаны свои условия возникновения лесного пожара - конкретная территория, погода, развитие пожарной ситуации. Ведомствам и ответственным лицам предстояло отработать пошаговый алгоритм действий с привлечением сил и средств, оповещением и дальнейшей эвакуацией населения. Результаты работы проанализировали офицеры ГУ МЧС России, состоялся совместный разбор типичных недочётов», - уточнили в пресс-службе губернатора.По итогам тренировки Сергей Ситников поручил подобные учения организовать в каждом отдельном муниципалитете.Департаментам региональной безопасности и лесного хозяйства он поручил подготовить предложения по совершенствованию знаний органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС природного происхождения.