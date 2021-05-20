По итогам 4-х месяцев текущего года отмечается значительное снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов ...

Управление ГИБДД Москвы и Центр организации дорожного движения столицы просят автомобилистов быть более внимательными к мотоциклистамПо итогам 4-х месяцев текущего года отмечается значительное снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов (2021 г. – 1; 2020 г. – 5). Несмотря на снижение этого показателя, вопросы дорожной безопасности, с учетом сезонности остаются актуальными.За указанный период зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием любителей двухколесной техники. В таких ДТП пострадали 59 человек.В светлое время суток происходит более 70% аварий с мототранспортом, за 4 месяца произошло 40 таких аварий, в темное время суток и сумерки — 17. Днем в городе передвигается больше транспорта, чем ночью, из-за чего количество аварий увеличивается. Однако ночью тяжесть ДТП намного выше, из-за пустых дорог и высокой скорости.33% аварий произошли на перегонах — на участках дорог, где нет выездов и перекрестков. 30% ДТП произошли на выездах с прилегающих территорий, на выезде из дворов, АЗС, парковок и т.д. Другая часть аварий зафиксирована на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, во дворах, а также на мостах, эстакадах и путепроводах."В современном городе мотоцикл перестал быть развлечением, а стал полноценным транспортом для ежедневных поездок по городу. А с наступлением теплой погоды на столичные дороги выезжает все больше мототранспорта. Мы просим всех участников движения уважать друг друга на дорогах. Пешеходов просим переходит дорогу только по пешеходным переходам, автомобилистам не совершать резких маневров и смотреть в зеркала заднего вида, мотоциклистам использовать мотоэкипировку, быть предельно внимательными в местах скопления пешеходов и обязательно соблюдать скоростной режим", — рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.«В целях повышения безопасности на дорогах нашего города, безусловно необходимо повышать уровень уважения друг к другу среди автомобилистов и мотоциклистов. Соблюдение простых норм безопасности в сочетании с проявлением уважительного отношения друг к другу со стороны различных категорий участников дорожного движения, а также предсказуемость действий со стороны каждого из них, помогут сделать дороги нашего города более безопасными», - отметили в Управлении Госавтоинспекции столицы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81