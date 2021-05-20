Всего за двое суток из окон во Владимирской области выпало два ребенка. 20 мая в полиции сообщили и выпадении из окна 11-месячного малыша. Инцидент произошел в Петушинском районе. Ребенка
<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2021-v-petushinskom-rajone-iz-okna-vypal-11-mesyachnyj-rebyonok.html" target="_blank">В Петушинском районе из окна выпал 11-месячный ребёнок</a> - Всего за двое суток из окон во Владимирской области выпало два ребенка. 20 мая в полиции сообщили и выпадении из окна 11-месячного малыша. Инцидент произошел в Петушинском районе. Ребенка
[url=https://33live.ru/novosti/20-05-2021-v-petushinskom-rajone-iz-okna-vypal-11-mesyachnyj-rebyonok.html]В Петушинском районе из окна выпал 11-месячный ребёнок[/url] - Всего за двое суток из окон во Владимирской области выпало два ребенка. 20 мая в полиции сообщили и выпадении из окна 11-месячного малыша. Инцидент произошел в Петушинском районе. Ребенка