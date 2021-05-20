Всего за двое суток из окон во Владимирской области выпало два ребенка. 20 мая в полиции сообщили и выпадении из окна 11-месячного малыша. Инцидент произошел в Петушинском районе. Ребенка

Всего за двое суток из окон во Владимирской области выпало два ребенка. 20 мая в полиции сообщили и выпадении из окна 11-месячного малыша. Инцидент произошел в Петушинском районе. Ребенка госпитализировали в ОДКБ. В Кольчугинском районе днем ранее из окна выпал двухлетний мальчик. Его с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции