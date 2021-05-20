На повестке дня совершенствование организации совместной работы по выполнению наказов избирателей, отчёт о работе администрации области за 2020 год.

Владимир Сипягин предложил руководителям фракций Законодательного Собрания Владимирской области встретиться 25 мая в 10:00 и обсудить обсудить вопросы взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти.Как уточнил губернатор в своем аккаунте в соцсетях, на повестке дня совершенствование организации совместной работы по выполнению наказов избирателей, отчёт о работе администрации области за 2020 год.«Рассчитываю ввести такой диалог с руководителями фракций в регулярную практику», - добавил Владимир Владимирович.По поводу приглашения высказался лидер местных «эсеров» Сергей Бирюков, который пригласил главу региона встретиться со всей фракцией СР. В своем ответе губернатор поддержал идею народного избранника.