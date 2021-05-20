Доклад свёрстан на 35 страницах текста.

В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отчитается перед Законодательным Собранием о работе обладминистрации за 2020 год.Доклад свёрстан на 35 страницах текста. Мы решили привести основные цифры, которые указаны в докладе.«Несмотря на трудности Владимирская область продолжает динамическое социально-экономическое развитие по всем основным направлениям: совершенствование экономики, социальной политики, образования, здравоохранения, решение жилищных проблем. Ведётся последовательная работа, реализуются масштабные программы. Сегодня регион входит в число регионов устойчивого экономического развития», - гласит документ.ЭкономикаПо информации Белого дома, предприятиями отгружено промышленной продукции на сумму свыше 575 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 119,3%, что выше среднего по стране, который равен 97,1%. В ЦФО владимирская земля вышла в лидеры, а по стране заняла третье место.«Делается ставка на инновационные, наукоемкие производства. Активно поддерживаются малые и средние предприятия, задействованные в производственном секторе», - пишет Владимир Сипягин.Внешнеторговый оборот превысил два миллиарда долларов и снизился на 3,1%. Более 99,2% от его объёмов представлены продукцией химической промышленности, продовольственными товарами, машиностроительной продукцией и оборудованием, бытовой техникой, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.При этом регион может похвастаться бездефицитным бюджетом, а также одним из самых низких в стране государственным долгом.«Экономия бюджетных средств по итогам торгов за 2020 год составила 2,4 млрд рублей или 8% от общей суммы госзакупок», - сообщает Владимир Владимирович.По оценке работы с обращениями граждан в прошлом году Владимирская область заняла 7 место из 18 регионов ЦФО, органы местного самоуправления — на четвёртой строчке.Новым жильём по программе переселения граждан из аварийных домов обеспечены 1 780 человек.На 1 января 2021 года во Владимирской области проживает 12 573 многодетных семьи, из них 4 116 получили бесплатные земельные участки. На предоставленных наделах построено 211 жилых домов. На 792 земельных участках начато строительство.В условиях угрозы распространения коронавируса из областного бюджета медикам выплачено 232 миллиона рублей.Во Владимирской области выпускается 100% стеклянных сосудов, производимых в России, и почти 44% матрасов.«В фазе реализации находится 34 инвестиционных проекта, что позволит создать порядка 2800 новых рабочих мест. Объём вложений в основной капитал предприятий по итогам 2020 года увеличился по на 1,6% и превысил 93 миллиарда рублей», - указано в докладе.Важнейший резерв для роста — сельское хозяйство. Область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания: молоком, яйцами, картофелем».Во Владимирской области работают 134 сельскохозяйственных организации, 280 действующих крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также около 111 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Сельхозтоваропредприятиями области произведено продукции на сумму более 32 млрд рублей.Рост производства молока составил 3,7%. Уровень самообеспечения продуктом составляет порядка 136%. По надою Владимирская область среди регионов ЦФО традиционно находится в пятёрке лидеров.Активно развивается рыбоводство. Производством и выращиванием товарной рыбы занимаются 18 организаций. По итогам 2020 года ими выращены 363 тонны товарной рыбы, что составляет 89% к уровню 2019 года, а также 380 тонн рыбопосадочного материала -111%.Объем экспорта предприятий АПК Владимирской области в 2020 году составил 171,1 млн долларов США.Во Владимирской области насчитывается 49 046 малых и средних предприятий и ИП, которые формируют 14% оборота присутствуют практически во всех сферах экономики. Доля работающих в малом и среднем бизнесе составляет 15% человек от общего числа занятых. Оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 2020 году снизился на 0,79% - до 168,5 млрд рублей.На поддержку МСП в 2020 году из областного и федерального бюджетов было направлено 787,8 млн рублей. В прошлом году помощь получили 7111 субъектов, что способствовало созданию 1 139 рабочих мест.Строительство и ЖКХСрок выдачи разрешений на строительство во Владимирской области сокращён до пяти дней. За год введено 726 тысяч квадратных метров жилья - 104% к установленному плану. В регионе наблюдается устойчивый рост ипотечного жилищного кредитования. Господдержку на улучшение жилищных условий получили 323 семьи.«Мы успешно решаем проблему обманутых дольщиков. В 2020 году восстановили права более 200 участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В текущем году планируется решить проблему ещё 200 человек», - подчеркнул губернатор.В рамках поручения президента во Владимирской области выполняются работы по удвоению объемов дорожного строительства и обеспечения безопасности на дорогах. Федеральная трасса М-7 непрерывно модернизируется. В 2019-2020 годах на развитие и поддержание автомобильных дорог регионального и местного значения направлены 12,3 млрд рублей. В минувшем году на региональной сети дорог выполнен ремонт 505 километров, 5 мостов, 15 водопропускных труб, установлено 5 110 дорожных знаков. Построено 2,2 километра сельских дорог, круглогодичное транспортное сообщение получили два сельских населенных пункта, отремонтировано более 83 километров автодорог. Началось строительство Рпенского проезда протяжённостью 2,11 километра и стоимостью более 2,5 млрд рублей.Наводится порядок в сфере недропользования. Добыча общераспространенных полезных ископаемых в 2020 году составила 15,5 млн кубических метров - 105% по сравнению с 2019 годом.Для сохранения чистоты и безопасности водных объектов организована работа по расчистке русел рек, их экологической реабилитации и капитальному ремонту плотин.По состоянию на 1 февраля текущего года во Владимирской области установлено 383 контейнера для раздельного сбора мусора при общей потребности системы в 2 607 контейнеров. Региональные операторы по обращению с отходами намеревались в 2020 году установить 1 241 подобный объект, но в планы компаний вмешался ковид.В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2020 году завершена рекультивация трёх выведенных из эксплуатации свалок ТБО - в микрорайоне Оргтруд областного центра, в Селивановском и Петушинском районах. В результате восстановления территории площадью 13,7 га на территории области улучшено качество жизни 397,9 тысяч человек. Для достижения данных показателей направлено 143,5 млн рублей.В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 125 придомовых территорий в 19 муниципалитетах и 44 общественных пространства. На эти цели были выделены 623,3 млн рублей.Модернизированы и построены два объекта водоснабжения и водоотведения, 5 котельных, 4,4 километров теплосетей, 70,4 километра водопровода и канализации, более двух тысяч светильников заменены на энергосберегающие.За последние два года во Владимирской области закрыты девять убыточных котельных, газифицированы четыре твердотопливных котельных и построена 21 современная котельная суммарной мощностью 68,9 МВт.В 2020 году в соответствии с программой газификации Владимирской области выполнено строительство более 300 километров газовых сетей. Возможность использовать природный газ на коммунально-бытовые нужды получили более 7 тысяч домовладений и квартир в 51 сельском населённом пункте.В 2020 году помощь в газификации получили 1 194 домовладельца на общую сумму более 70 млн рублей.Социальная сфераРегиональные единовременные денежные выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно получили 6 003 семьи.По состоянию на 1 апреля 2020 года на учёте в ЦЗН состояли 7 тысяч безработных. Интересно, что 1 января цифра колебалась на уровне 25 тысяч.Решена проблема с детскими садами для детей старше 3-х лет. Все дети от 3 до 7 лет устроены в дошкольные учреждения.В 2020 году завершено строительство школы на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, продолжилось возведение школ во Владимире, в микрорайоне Коммунар на 1100 мест, и в городе Камешково — на 675 мест.В процессе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2020 году выпущено 5 555 студентов системы профессионального образования.По итогам 2020 года смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 2,7%, от рака на 6,3%, болезней нервной системы на 12,4%, внешних причин смерти - на 20,7%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - на 24,3%.В 2020 году на территории ОКБ построена вертолетная площадка. За ноябрь-декабрь было совершено 23 вылета санитарной авиации, из них 19 пациентов были эвакуированы и доставлены в учреждение.Поставлено 78 единиц оборудования в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы. В рамках работ по профилактике развития заболеваний у «сердечников» поставлено лекарственных препаратов на сумму 144 млн рублей.Открыты три центра амбулаторной онкологической помощи.Более 10 объектов культуры отремонтированы или модернизированы в рамках нацпроекта. Творческие коллективы продолжают получать материальную поддержку из областной казны.Физической культурой и спортом в регионе занимаются более 600 тысяч человек. В области работают 3 733 спортивных сооружения, 47 спортшкол, в которых занимаются более 23,5 тысяч ребят. Культивируется более 115 видов спорта, 13 из 69 региональных спортивных федераций прошли процедуру государственной аккредитации. Сразу 12 владимирских спортсменов стали потенциальными кандидатами в сборную страны на поездку на предстоящие Олимпийские игры.В завершении добавим, что отчёт Владимира Владимировича, вероятно, будет заслушиваться в июне, ведь следующее заседание ЗС состоится 21 мая, но в повестке дня вопроса о работе обладминистрации нет.