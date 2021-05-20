Доклад свёрстан на 35 страницах текста.
В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отчитается перед Законодательным Собранием о работе обладминистрации за 2020 год.
Доклад свёрстан на 35 страницах текста. Мы решили привести основные цифры, которые указаны в докладе.
«Несмотря на трудности Владимирская область продолжает динамическое социально-экономическое развитие по всем основным направлениям: совершенствование экономики, социальной политики, образования, здравоохранения, решение жилищных проблем. Ведётся последовательная работа, реализуются масштабные программы. Сегодня регион входит в число регионов устойчивого экономического развития», - гласит документ.
Экономика
По информации Белого дома, предприятиями отгружено промышленной продукции на сумму свыше 575 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 119,3%, что выше среднего по стране, который равен 97,1%. В ЦФО владимирская земля вышла в лидеры, а по стране заняла третье место.
«Делается ставка на инновационные, наукоемкие производства. Активно поддерживаются малые и средние предприятия, задействованные в производственном секторе», - пишет Владимир Сипягин.
Внешнеторговый оборот превысил два миллиарда долларов и снизился на 3,1%. Более 99,2% от его объёмов представлены продукцией химической промышленности, продовольственными товарами, машиностроительной продукцией и оборудованием, бытовой техникой, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.
При этом регион может похвастаться бездефицитным бюджетом, а также одним из самых низких в стране государственным долгом.
«Экономия бюджетных средств по итогам торгов за 2020 год составила 2,4 млрд рублей или 8% от общей суммы госзакупок», - сообщает Владимир Владимирович.
По оценке работы с обращениями граждан в прошлом году Владимирская область заняла 7 место из 18 регионов ЦФО, органы местного самоуправления — на четвёртой строчке.
Новым жильём по программе переселения граждан из аварийных домов обеспечены 1 780 человек.
На 1 января 2021 года во Владимирской области проживает 12 573 многодетных семьи, из них 4 116 получили бесплатные земельные участки. На предоставленных наделах построено 211 жилых домов. На 792 земельных участках начато строительство.
В условиях угрозы распространения коронавируса из областного бюджета медикам выплачено 232 миллиона рублей.
Во Владимирской области выпускается 100% стеклянных сосудов, производимых в России, и почти 44% матрасов.
«В фазе реализации находится 34 инвестиционных проекта, что позволит создать порядка 2800 новых рабочих мест. Объём вложений в основной капитал предприятий по итогам 2020 года увеличился по на 1,6% и превысил 93 миллиарда рублей», - указано в докладе.
Важнейший резерв для роста — сельское хозяйство. Область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания: молоком, яйцами, картофелем».
Во Владимирской области работают 134 сельскохозяйственных организации, 280 действующих крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также около 111 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Сельхозтоваропредприятиями области произведено продукции на сумму более 32 млрд рублей.
Рост производства молока составил 3,7%. Уровень самообеспечения продуктом составляет порядка 136%. По надою Владимирская область среди регионов ЦФО традиционно находится в пятёрке лидеров.
Активно развивается рыбоводство. Производством и выращиванием товарной рыбы занимаются 18 организаций. По итогам 2020 года ими выращены 363 тонны товарной рыбы, что составляет 89% к уровню 2019 года, а также 380 тонн рыбопосадочного материала -111%.
Объем экспорта предприятий АПК Владимирской области в 2020 году составил 171,1 млн долларов США.
Во Владимирской области насчитывается 49 046 малых и средних предприятий и ИП, которые формируют 14% оборота присутствуют практически во всех сферах экономики. Доля работающих в малом и среднем бизнесе составляет 15% человек от общего числа занятых. Оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 2020 году снизился на 0,79% - до 168,5 млрд рублей.
На поддержку МСП в 2020 году из областного и федерального бюджетов было направлено 787,8 млн рублей. В прошлом году помощь получили 7111 субъектов, что способствовало созданию 1 139 рабочих мест.
Строительство и ЖКХ
Срок выдачи разрешений на строительство во Владимирской области сокращён до пяти дней. За год введено 726 тысяч квадратных метров жилья - 104% к установленному плану. В регионе наблюдается устойчивый рост ипотечного жилищного кредитования. Господдержку на улучшение жилищных условий получили 323 семьи.
«Мы успешно решаем проблему обманутых дольщиков. В 2020 году восстановили права более 200 участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В текущем году планируется решить проблему ещё 200 человек», - подчеркнул губернатор.
В рамках поручения президента во Владимирской области выполняются работы по удвоению объемов дорожного строительства и обеспечения безопасности на дорогах. Федеральная трасса М-7 непрерывно модернизируется. В 2019-2020 годах на развитие и поддержание автомобильных дорог регионального и местного значения направлены 12,3 млрд рублей. В минувшем году на региональной сети дорог выполнен ремонт 505 километров, 5 мостов, 15 водопропускных труб, установлено 5 110 дорожных знаков. Построено 2,2 километра сельских дорог, круглогодичное транспортное сообщение получили два сельских населенных пункта, отремонтировано более 83 километров автодорог. Началось строительство Рпенского проезда протяжённостью 2,11 километра и стоимостью более 2,5 млрд рублей.
Наводится порядок в сфере недропользования. Добыча общераспространенных полезных ископаемых в 2020 году составила 15,5 млн кубических метров - 105% по сравнению с 2019 годом.
Для сохранения чистоты и безопасности водных объектов организована работа по расчистке русел рек, их экологической реабилитации и капитальному ремонту плотин.
По состоянию на 1 февраля текущего года во Владимирской области установлено 383 контейнера для раздельного сбора мусора при общей потребности системы в 2 607 контейнеров. Региональные операторы по обращению с отходами намеревались в 2020 году установить 1 241 подобный объект, но в планы компаний вмешался ковид.
В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2020 году завершена рекультивация трёх выведенных из эксплуатации свалок ТБО - в микрорайоне Оргтруд областного центра, в Селивановском и Петушинском районах. В результате восстановления территории площадью 13,7 га на территории области улучшено качество жизни 397,9 тысяч человек. Для достижения данных показателей направлено 143,5 млн рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 125 придомовых территорий в 19 муниципалитетах и 44 общественных пространства. На эти цели были выделены 623,3 млн рублей.
Модернизированы и построены два объекта водоснабжения и водоотведения, 5 котельных, 4,4 километров теплосетей, 70,4 километра водопровода и канализации, более двух тысяч светильников заменены на энергосберегающие.
За последние два года во Владимирской области закрыты девять убыточных котельных, газифицированы четыре твердотопливных котельных и построена 21 современная котельная суммарной мощностью 68,9 МВт.
В 2020 году в соответствии с программой газификации Владимирской области выполнено строительство более 300 километров газовых сетей. Возможность использовать природный газ на коммунально-бытовые нужды получили более 7 тысяч домовладений и квартир в 51 сельском населённом пункте.
В 2020 году помощь в газификации получили 1 194 домовладельца на общую сумму более 70 млн рублей.
Социальная сфера
Региональные единовременные денежные выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно получили 6 003 семьи.
По состоянию на 1 апреля 2020 года на учёте в ЦЗН состояли 7 тысяч безработных. Интересно, что 1 января цифра колебалась на уровне 25 тысяч.
Решена проблема с детскими садами для детей старше 3-х лет. Все дети от 3 до 7 лет устроены в дошкольные учреждения.
В 2020 году завершено строительство школы на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, продолжилось возведение школ во Владимире, в микрорайоне Коммунар на 1100 мест, и в городе Камешково — на 675 мест.
В процессе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2020 году выпущено 5 555 студентов системы профессионального образования.
По итогам 2020 года смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 2,7%, от рака на 6,3%, болезней нервной системы на 12,4%, внешних причин смерти - на 20,7%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - на 24,3%.
В 2020 году на территории ОКБ построена вертолетная площадка. За ноябрь-декабрь было совершено 23 вылета санитарной авиации, из них 19 пациентов были эвакуированы и доставлены в учреждение.
Поставлено 78 единиц оборудования в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы. В рамках работ по профилактике развития заболеваний у «сердечников» поставлено лекарственных препаратов на сумму 144 млн рублей.
Открыты три центра амбулаторной онкологической помощи.
Более 10 объектов культуры отремонтированы или модернизированы в рамках нацпроекта. Творческие коллективы продолжают получать материальную поддержку из областной казны.
Физической культурой и спортом в регионе занимаются более 600 тысяч человек. В области работают 3 733 спортивных сооружения, 47 спортшкол, в которых занимаются более 23,5 тысяч ребят. Культивируется более 115 видов спорта, 13 из 69 региональных спортивных федераций прошли процедуру государственной аккредитации. Сразу 12 владимирских спортсменов стали потенциальными кандидатами в сборную страны на поездку на предстоящие Олимпийские игры.
В завершении добавим, что отчёт Владимира Владимировича, вероятно, будет заслушиваться в июне, ведь следующее заседание ЗС состоится 21 мая, но в повестке дня вопроса о работе обладминистрации нет.