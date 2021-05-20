Поехал мужик в Америку...
Ну, первым делом, решил сходить в бордель. Пришёл, выбрал себе симпатичную мулаточку, получил все 33 удовольствия...
Когда вышел из борделя, остановился на тротуаре покурить. А лицо-недовольное... Постоял в задумчивости, сплюнул в досаде на тротуар...
Тут подошёл к нему полицейский и оштрафовал его на 50 долларов за нарушение общественного порядка.
По приезде домой жена спрашивает:-"Ну как там в Америке? Меня вспоминал?"
-Так вспомнил раз-пришлось 50 баксов заплатить!
еще анекдот!