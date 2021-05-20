20.05.2021

2021-05-20 09:40:04

Владимирцы делятся фотографиями молнии во время ночной грозы

Владимирскую область после аномальной жары накрыла мощная гроза. Стихия бушевала несколько часов. Раскаты грома сотрясали небо над Владимиром. А гигантские молнии озаряли областной центр яркими вспышками.



Владимирцы не смогли проигнорировать эту «страшную» красоту. Фотографиями они поделились в соцсетях.



— Небо было просто волшебное, — восхищаются пользователи.



А : "Какая красивая, грозная гроза. А я в это время сына рожала. Никогда бы не подумала, что попаду в такой момент". И тут же все начали поздравлять счастливую маму. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Желаем родителям и малышу крепкого здоровья!