Натюрморты, портреты, анималистическая живопись, иконы и гербы. Разные стили – исполнитель один. Мастер художественной вышивки Клара Сухарева подарила музею-заповеднику 22 картины,

Натюрморты, портреты, анималистическая живопись, иконы и гербы. Разные стили – исполнитель один. Мастер художественной вышивки Клара Сухарева подарила музею-заповеднику 22 картины, выполненные в различных техниках. Главное, что объединяет работы мастерицы – обнаженное чувство жизни. Сухарева, мастер художественной вышивки Люди и события Владимирской земли, это первое, второе: люди, которые рядом со мной. У меня очень много