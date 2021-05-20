Загорание травы чуть не привело к беде в посёлке Садовый. Из-за сильного ветра возникла угроза перехода огня на жилые постройки. Он быстро расходился по бесхозному полю. Площадь пожара

Загорание травы чуть не привело к беде в посёлке Садовый. Из-за сильного ветра возникла угроза перехода огня на жилые постройки. Он быстро расходился по бесхозному полю. Площадь пожара составила порядка 24 гектаров. Сотрудники МЧС в первые же минуты приняли грамотное решение о расстановке сил и средств. Переход огня на дома был предотвращён. Алексей Никонов, начальник