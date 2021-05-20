Пользователи портала Госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Новый электронный сервис запущен совместно Минцифры и Росреестром. Теперь на ..

Пользователи портала Госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Новый электронный сервис запущен совместно Минцифры и Росреестром.Теперь на Госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН:- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;- об объекте недвижимости;- о переходе прав на объект недвижимости.Чтобы воспользоваться данным сервисом для получения выписки физическим и юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.Как отметила заместитель руководителя Росреестра, курирующая вопросы цифровой трансформации, Елена Мартынова: «Вывод государственных услуг Росреестра на ЕПГУ - одно из мероприятий, которое включено в программу цифровой трансформации Росреестра, утвержденной в 2020 году, и реализуется совместно с Минцифры. С помощью портала Госуслуг получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости станет еще удобнее и доступнее для наших клиентов. Это самая популярная услуга, оказываемая ведомством. Планируется, что к концу 2022 года на ЕПГУ будут выведены все массовые услуги Росреестра».За предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата по установленным тарифам Росреестра.