Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 21 мая 2021 года в Управлении состоится прямая телефонная линия с населением Владимирской области по вопросам ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 21 мая 2021 года в Управлении состоится прямая телефонная линия с населением Владимирской области по вопросам экстерриториального принципа подачи документов.На вопросы граждан ответит начальник отдела организации, мониторинга и контроля - Павловская Юлия Владимировна.Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-29.