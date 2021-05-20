20.05.2021

2021-05-20 22:05:04

Во Владимире из-за горящей травы чуть не загорелись дома

Сегодня владимирские спасатели ликвидировали горение травы, огонь подступал к жилым домам. Пожар начался около 16 часов на улице Полянка во Владимире.



По сообщению пресс-службы МЧС, до жилых строений оставалось около десятка метров. При этом дымился соседний гараж. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться. Причины происшествия устанавливаются.



Главное управление МЧС России напоминает об административной ответственности за разведение огня в условиях особого противопожарного режима! За это грозит штраф до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.