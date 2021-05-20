Пал травы во Владимире едва не обернулся печальными последствиями. Огонь мог легко перекинуться на жилые дома в частном секторе. Это случилось около 16:00. Владимирские спасатели получили

Пал травы во Владимире едва не обернулся печальными последствиями. Огонь мог легко перекинуться на жилые дома в частном секторе. Это случилось около 16:00. Владимирские спасатели получили сообщение от местных жителей о возгорании травы на большой площади. Очевидцы сообщили, что до ближайших домов оставалось порядка десяти метров. Огнеборцы второй пожарной части вместе с муниципальными спасателями прибыли