В результате площадь пожара составила 24 гектара.

Владимирские пожарные отстояли от огня посёлок Садовый Суздальского района. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС региона.Вчера, 19 мая, в 12:23 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании сухостоя возле посёлка Садовый. Огонь мог перекинуться на дома жителей.По прибытии пожарных было установлено, что фронт огня быстро расходится по бесхозному полю. Спасатели решили вызвать подкрепление, чтобы не дать пламени распространиться на жилые строения.«Ход тушения значительно осложнял сильный ветер. Огонь быстро распространялся. В результате площадь пожара составила 24 гектара», - поделились в ведомстве подробностями произошедшего.Вместе с пожарными на месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы области, представители местной администрации и добровольцы. Местные жители также оказывали помощь в тушении подручными средствами и подвозе воды.«Благодарим людей, предоставивших личную технику для борьбы с огнём», - добавили в МЧС,Общая группировка сил и средств составила 6 единиц техники и 19 человек. На месте работал беспилотник, который контролировал обстановку с воздуха.По предварительной информации, поле загорелось из-за неосторожного обращения с огнём.«Уже известно, что полыхавшие сельхозземли содержались в ненадлежащем состоянии. Собственником не производилась расчистка территории от сухой травы», - пояснили в пресс-службе спасательного ведомства.В МЧС добавили, что планируют оштрафовать собственника участка.