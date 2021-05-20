Корректировка бюджета происходит в рамках его увеличения на 1,94 млрд рублей.

Губернатор Владимир Сипягин предложил Заксобранию Владимирской области увеличить расходы на экономику на 397 млн 496 тысяч рублей. Корректировка бюджета происходит в рамках его на 1,94 млрд рублей.«Из них 132,3 млн рублей предлагается направить на развитие сельского хозяйства: на докапитализацию «Владагролизинга», а также организацию мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными», - уточнили в пресс-службе губернатора.Порядка 33,4 млн рублей планируется выделить на создание представительств Центра «Мой бизнес» в округе Муром и Петушках. Часть средств предусмотрена на капитальный ремонт здания центра занятости во Владимире.Для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности лесов зарезервировано 10 млн рублей.«Ещё 85 млн рублей пойдут на защиту региона от ЧС природного и техногенного характера», - уточнили в Белом доме.Средства планируется направить на закупку средств индивидуальной защиты для населения, модернизацию материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений, техническое обслуживание аварийно-спасательного оборудования, а также на увеличение областного резервного фонда.Добавим, что ранее глава региона предложил более 355 млн рублей, на 456 млн рублей, а на 300 млн рублей.