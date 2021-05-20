По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением вечером во Владимире и на северо-востоке региона ожидается гроза с ..

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением вечером во Владимире и на северо-востоке региона ожидается гроза с дождём и град. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в областной пресс-службе МЧС.«Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий в системе ЖКХ, ростом количества ДТП, повреждения сельскохозяйственных культур», - добавили в ведомстве.Владимирцам рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций жителей просят звонить по номерам: 101 и 112.