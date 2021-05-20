Предстоит заасфальтировать дорожное полотно площадью более 778,5 тысяч квадратных метров.

Во время пресс-конференции директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов рассказал, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтируют 54 объекта общей протяжённостью около 100 километров. Заключено 95% контрактов.«Предстоит заасфальтировать дорожное полотно площадью более 778,5 тысяч квадратных метров», - уточнил главный дорожник области.Среди ключевых объектов – , проезжая часть «Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово», улицы Большая Московская и Большая Нижегородская. В Судогде - улицы Ошмарина, Механизаторов и переулок II Первомайский, в городе Камешково - улицы Дорофеичева, Карла Либкнехта и Коруновой-1, в Юрьеве-Польском - улицы Артиллерийская, Свободы, Покровская и Краснооктябрьская.До конца мая в эксплуатацию будут введены участки магистралей «Владимир – Муром – Байгуши», а также подъезд к Судогде №1. Сдадут более шести километров дорог «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево», а также «Волга» – Колокша» и «Волга» – Содышка – Боголюбка».«В планах на 2022 год ремонт на 30 объектах, из них 9 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», - уточнил он.В Судогде запланирован ремонт на улицах Будённого и Коммунистической. В Юрьеве-Польском приведут в порядок улицы Артиллерийскую, Свободы, Заводскую и переулок Вокзальный. По одному объекту отремонтируют в Лакинске, Собинке и посёлке Ставрово. Во определили семь участков.«Самое большое количество средств будет потрачено на улицы Вокзальная и Юбилейная. Также предстоит отремонтировать улицы Гвардейская, Погодина, Энергетиков, автодорогу Юрьевец – Спасское и Юрьев-Польское шоссе», - подчеркнул глава дорожного ведомства.