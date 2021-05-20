Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

В Александрове житель Москвы осуждён за убийство несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного Комитета Владимирской области.В ходе следствия выяснилось, что ночью 9 августа 2020 года в результате конфликта между 23-летним и 17-летним парнями, который произошёл из-за ревности к девушке, москвич избил юношу по голове. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил душегуба к 7,5 годам колонии строгого режима.