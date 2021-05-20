На садовом участке в поселке Дубровицы в черте города Подольск в Московской области местная жительница несколько раз ударила своего знакомого по голове кухонным топориком, передает сайт . ..

На садовом участке в поселке Дубровицы в черте города Подольск в Московской области местная жительница несколько раз ударила своего знакомого по голове кухонным топориком, передает сайт "". От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что во время совершения преступления дама была пьяна. Иные обстоятельства расправы теперь предстоит установить правоохранителям.