Душегуб решил избавиться от трупа, завернул его в ковёр и вывез в карьер. На следующий день тело убитой обнаружили местные жители.

Житель Александровского района убил собутыльницу из-за бардака в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета по Владимирской области.СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчина, которого обвиняют в убийстве знакомой.«16 мая он пришел навестить соседку своих друзей, у которых распивал спиртное. Придя в гости, он увидел, что женщина пьяна. Далее гость пригрозил ей, что примет меры, если она в течение часа не наведёт дома порядок. Спустя указанное время, увидев, что подруга не торопится убираться, мужчина взял в руки биту и убил её», - сообщили в пресс-службе ведомства.Душегуб решил избавиться от трупа, завернул его в ковёр и вывез в карьер. На следующий день тело убитой обнаружили местные жители.Злодей арестован и уже признал свою вину.Расследование уголовного дела продолжается.