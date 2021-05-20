Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему телефона. Гаджет находился в автомобиле, из которого потерпевший отлучался.Сумма причиненного ущерба составила 30 000 рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в этот же день и дал признательные показания.Установлено, что обвиняемый заметил, как потерпевший покинул авто и воспользовался моментом, проник внутрь и совершил кражу.Похищенный гаджет изъят и возвращен владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.