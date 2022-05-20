На федеральных автодорогах во Владимирской области к нормативам приведут 10 наземных пешеходных...

На федеральных автодорогах во Владимирской области к нормативам приведут 10 наземных пешеходных переходовФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения в 2022-2023 гг. проведет комплексное обустройство 39 наземных пешеходных переходов на федеральных автодорогах во Владимирской и Нижегородской областях.На всех объектах обновят инфраструктуру либо дополнят необходимым по нормативам оборудованием: опорами, освещением, знаками со светодиодной подсветкой, транспортными светофорами с кнопкой вызова или двухсекционными импульсными светофорам Т7 для привлечения внимания.Благодаря этим мероприятиям наземные переходы станут более заметными для водителей и безопасными для пешеходов.Так, во Владимирской области на автомобильной дороге М-7 «Волга» комплексное обустройство с установкой светофоров Т7 выполнят на десяти переходах. В 2022 году к нормативам приведут переходы, расположенные в населенных пунктах Алексеевка на 252-м км, Павловское на 255-м км, Коурково на 287-м и 288-м км, у поворота на Кику на 289-м км. В 2023 году - у поворота на Костюнино на 263-м км, в деревне Мокрово на 272-м км, у поворота на Сколепово на 281-м км, у поворота на Шуклино на 325-м км, возле Авторынка на 330-м км.В этом году также обустроят еще два перехода на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7) в м-не Юрьевец города Владимира. На 16-м км у дома 43 по ул. Ноябрьской установят транспортный светофор с кнопкой вызова, а на км 18-м км у остановки «Юрьевецкие сады» смонтируют светофор Т7, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новогород».