Прокурор области Владислав Александрович Малкин провел проверку готовности загородного...
Прокурор области Владислав Александрович Малкин провел проверку готовности загородного оздоровительного лагеря «Факел» в Судогодском районе к открытию сезона летнего детского отдыха.
В ходе проверки выявлены нарушения противопожарного законодательства (не проводилась проверка противопожарного водоснабжения, не везде есть огнетушители). Также не вся территория лагеря очищена от горючих материалов и сухой растительности.
Кроме того, в ходе проверки зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой Владимирской области.
Фото: пресс-служба облпрокуратуры