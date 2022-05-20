Прокурор области Владислав Александрович Малкин провел проверку готовности загородного...

Прокурор области Владислав Александрович Малкин провел проверку готовности загородного оздоровительного лагеря «Факел» в Судогодском районе к открытию сезона летнего детского отдыха.В ходе проверки выявлены нарушения противопожарного законодательства (не проводилась проверка противопожарного водоснабжения, не везде есть огнетушители). Также не вся территория лагеря очищена от горючих материалов и сухой растительности.Кроме того, в ходе проверки зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой Владимирской области.Фото: пресс-служба облпрокуратуры