Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком», и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров. «Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики — и это