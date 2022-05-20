В Кольчугине глава Владимирской области посетил муниципальный Центр культуры, молодёжной политики и...

В Кольчугине глава Владимирской области посетил муниципальный Центр культуры, молодёжной политики и туризма. Центр занимает старинное здание 1902-ого года постройки, выстроенное по инициативе управляющего кольчугинскими заводами Владимира Штуцера. За счёт внебюджетных источников в учреждении привели в порядок фасад здания и часть кровли. Однако, недобросовестные действия подрядчика привели к протечкам. Как ведут "работу над ошибками" на объекте культурного наследия Александр Авдеев проконтролировал лично.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Сейчас с помощью проектировщиков, с помощью подрядчиков определили причину. Надеюсь, за лето всё это будет устранено, поставят дополнительные вытяжки на кровле, исправят те подтёки, которые на стенах и потолке образовались за эту зиму.А в Струнино руководителю области представили проект реконструкции привокзальной площади. Входные ворота в город, где ежедневный пассажиропоток составляет 2 с половиной тысячи человек, давно требовали модернизации. Александр Авдеев распорядился доработать объект. В частности, по словам главы региона, не решены вопросы парковочных мест, условий для маломобильных групп населения. Предстоит обеспечить дренаж территории. Основные средства по реконструкции площади пойдут по линии проекта "Формирование комфортной городской среды". Также глава региона заявил о готовности подключить ресурсы областного бюджета.