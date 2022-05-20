Губернатор посетил Кольчугино и Александровский район.

Александр Авдеев проинспектировал ход ремонта в кольчугинском Центре культуры и ознакомился с планами по реконструкции привокзальной площади в Струнине. Ранее из-за недобросовестной работы подрядчика и отсутствия строительного контроля в ДК протекла крыша. Помещениям нанесён значительный ущерб.«Сейчас причина появления конденсата определена. Надеюсь, за лето все недостатки будут устранены. Поставят дополнительные вытяжки и уберут образовавшиеся зимой подтёки на стенах и на потолке», – подчеркнул губернатор после посещения объекта.В городе Струнино главе региона представили проект реконструкции привокзальной площади. Он распорядился доработать документацию.«Не решены вопросы с пешеходными связями, примыканием к существующим тротуарам, грамотной развязки и парковочных мест. Также важно подумать о том, как сделать дренаж территории, организовать отведение воды. Реализация может быть разбита на два этапа с началом в этом году», - резюмировал Александр Александрович.