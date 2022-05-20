Из Москвы сегодня отправился Поезд помощи Донбассу, его сформировали по инициативе Народного...

Из Москвы сегодня отправился "Поезд помощи Донбассу", его сформировали по инициативе Народного фронта и РЖД. Поезд-гигант состоит из 68 вагонов, в которых собрано около двух с половиной тысяч тонн благотворительного груза.В сборе приняли участие шестьдесят регионов России. Руку помощи Донбассу протянула и Владимирская область. От 33 региона собрано более 25 тонн гуманитарной помощи. Это стройматериалы от Ковровского и и Селивановского районов, которые помогут восстановить дома. Поезд помощи Донбассу прибудет в пункт назначения в течение суток Как отмечают в исполкоме Народного Фронта во Владимирской области: жители продолжают нести продукты и средства гигиены, в том числе для вынужденных переселенцев.