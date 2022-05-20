Распоряжение о назначении подписал Александр Авдеев.

С 20 мая департамент транспорта и дорожного хозяйства возглавил Николай Теняков. Распоряжение о назначении подписал Александр Авдеев.Николай Васильевич родился в 1957 году в Нижегородской области. Он окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта, РАНХиГС. С 1974 по 2007 год проходил службу в армии. С 2008 года трудился на посту заместителя главы ведомства, директором которого сейчас назначен.Его предшественником был Ринат Шаниязов, который со своей должности 7 февраля. До него дептрансом руководил Алексей Косилов. Госслужащий занимал этот пост почти два года, но был 21 января 2021 года.