Духовой оркестр из Вязников, родины прославленного поэта-песенника Алексея Фатьянова, стал...

Духовой оркестр из Вязников, родины прославленного поэта-песенника Алексея Фатьянова, стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов.По итогам очного смотра национального проекта "Культура" вязниковские музыканты вошли в число лауреатов. Финал Центрального Федерального Округа прошёл в Брянске, сообщают "Вязники.рф". Награда за победу- федеральный грант- 2 миллиона рублей. Средства коллектив планирует направить на укрепление материально-технической базы оркестра.