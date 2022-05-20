В четверг, 19 мая, в столице нашего региона прошёл поистине грандиозный слёт школьников. Образовательно-развлекательное мероприятие провели в рамках празднования 100-летия Всесоюзной ..

В четверг, 19 мая, в столице нашего региона прошёл поистине грандиозный слёт школьников. Образовательно-развлекательное мероприятие провели в рамках празднования 100-летия Всесоюзной пионерской организации.В ногу со временемВ слёте приняли участие более 300 воспитанников образовательных организаций нашей области. В их числе были активисты Российского движения школьников, «бойцы» Юнармии и члены патриотической организации «Пионеры Владимирской области».Церемония открытия слёта прошла в самом подходящем для этого месте - Дворце детского и юношеского творчества. Для ребят и их педагогов подготовили увлекательные и полезные образовательные программы. Ведущие эксперты выступили перед аудиторией с мастер-классами и лекциями по наиболее актуальным для современных школьников темам – от «развития бренда школы с помощью медиа», до «буллинг: защити себя».По завершению обучающих мероприятий ребят ждала торжественная часть. В сопровождении духового оркестра участники слёта задорно промаршировали по владимирским улицам. Их путь начался от гостиницы «Заря», а финальной точкой шествия стал Областной дворец культуры и искусства.Позитивная энергетикаВ ОДКИ для школьников подготовили яркую концертную программу. Танцевальные и музыкальные номера органично сочетались с видеорядом и выступлениями первых лиц региона, среди которых был и заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов.– В зале царит очень хорошая, позитивная энергетика. Очень хочется поблагодарить организаторов этого мероприятия. Тех, кто всё это придумал. Мы прекрасно понимаем, что финал регионального Слёта проходит в необычную дату. Дату столетия с момента создания пионерских отрядов по всей стране, - сказал Роман Валерьевич. - Когда мы были детьми, когда мы вступали в ряды пионеров, мы гордились принадлежностью к большому делу. Мы гордились пионерами-героями, которые не жалели здоровья и жизней ради своей Родины в годы Великой Отечественной войны. Для нас пионерия была неразрывно связана с дружбой и взаимовыручкой, с летними лагерями и походами, с красивой формой, которую мы носили с честью. Это очень трепетные и ценные воспоминания, это очень правильный подход государства к воспитанию граждан. Очень радостно, что в современной России появляются такие замечательные организации, как Юнармия, как Российское движение школьников.Парламентарий рассказал, что в детстве он был членом совета дружины имени Зои Космодемьянской школы №4 города Вязники, участвовал в областных и всесоюзных мероприятиях. Кстати, на сцену он вышел в символичном красном галстуке.От лица главы региона Александра Авдеева участников слёта приветствовал врио вице-губернатора Владимир Куимов.- Хочу выразить большую благодарность учителям, наставникам и ветеранам педагогического труда, которые много лет работали в наших образовательных учреждениях, взаимодействовали с пионерскими организациями. Я и сам когда-то был пионером, и горжусь этим. Как и пионерские организации во времена Советского Союза, Российское движение школьников объединило большую часть образовательных учреждений нашей страны. Мы очень дорожим большими возможностями, которые есть сейчас для развития творческих способностей детей, их образования и спортивного обучения. Важно, что наши дети учатся побеждать и быть настоящими лидерами. Великой России крайне нужны такие граждане – ответственные, активные, интересующиеся.