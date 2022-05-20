К юбилею родоначальника владимирского краеведения. Уникальные исторические документы, связанные с...

К юбилею родоначальника владимирского краеведения. Уникальные исторические документы, связанные с именем Константина Никитовича Тихонравова, представил сегодня Государственный архив Владимирской области.Это часть нового научно-просветительского проекта " Хвала Клио". Событие приурочили к 200-летию со дня рождения крупнейшего исследователя владимирского края 19 века. Метрическая книга Христорождественского собора Коврова, ведомости Владимирского духовного училища помогли уточнить факты биографии краеведа, выяснить, кто был в составе его семьи, кем были его родители. Исследователем родословной Тихонравова занимался ковровский журналист и исследователь Николай Фролов. Работникам архива также удалось выяснить, что Тихонравов учился не в Суздале, а во Владимире.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:– Нами был предпринят поиск документов Суздальского духовного училища. Сведений об обучении в нем Константина Тихонравова. Но в фонде духовного училища за 1830-ом таких сведений не нашлось. В списках он не значится. Однако он значится в списках владимирского духовного училища.