Что ждёт российскую энергетику и промышленность в ближайшем будущем? И насколько важно иметь своё...

Что ждёт российскую энергетику и промышленность в ближайшем будущем? И насколько важно иметь своё собственное программное обеспечение в непростое время? Гостем нашей студии стал член экспертного Совета Комитета по энергетике Государственной Думы, представитель Группы Компаний "Системы и технологии" Вячеслав Долгих.