Что ждёт российскую энергетику и промышленность в ближайшем будущем? И насколько важно иметь своё...
<a href="https://33live.ru/novosti/20-05-2022-gost-vestej-vyacheslav-dolgix-chlen-ekspertnogo-soveta-komiteta-po-energetike-gosdumy-rasskazal-o-budushhem-rossijskoj-energetiki.html" target="_blank">Гость Вестей Вячеслав Долгих, член экспертного Совета Комитета по энергетике Госдумы, рассказал о будущем российской энергетики</a> - Что ждёт российскую энергетику и промышленность в ближайшем будущем? И насколько важно иметь своё...
[url=https://33live.ru/novosti/20-05-2022-gost-vestej-vyacheslav-dolgix-chlen-ekspertnogo-soveta-komiteta-po-energetike-gosdumy-rasskazal-o-budushhem-rossijskoj-energetiki.html]Гость Вестей Вячеслав Долгих, член экспертного Совета Комитета по энергетике Госдумы, рассказал о будущем российской энергетики[/url] - Что ждёт российскую энергетику и промышленность в ближайшем будущем? И насколько важно иметь своё...