От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге Марии Платанюк.Дорогие дороги, реалити-шоу на судогодских скалах, Алёшка - наш юный герой и лосиные бега. Яркое сетевое - в одном обзоре - прямо сейчас.Но начнём с мальчишки, который покорил миллионы сердец.Владимирские пользователи также пересматривают видео с будущим защитником Родины. Белгородским Алёшкой, который каждое утро провожает машины бойцов-участников специальной военной операции. Число поклонников Алёшки растёт. А в сети уже появился и шоколад его имени. И, конечно, пожелания от самого юного героя.Ну, а далее больное - дороги и мусор. "Подслушано Ковров" делится снимками майского ремонта. Перерыли всё и бросили. Ограждений нет, ямы оставили. Вопрос от автомобилистов: почему не ремонтируют дороги на Текстильщике. Это дорога до Лесоторговой базы. Проехать невозможно. А далее дорога на Свердлова. Ей уже посвящают песни. У следующего ролика - 17 тысяч просмотров.- Зачем мне солнце Монако? У меня в Коврове всё зашибись. Кроме дорог.В продолжение дорожной темы - вот эти судогодские фото. «В том году на бегу» - это о результатах ремонта.В Александрове люди задаются вопросом, появится ли новый асфальт на мосту. А то переправа как стиральная доска.Также ковровский паблик публикует фото, сделанные в лесу возле санатория имени Абельмана. Неизвестные выкидывают строительный мусор.Это фото из «Судогда ТВ». Шиномонтаж на выезде в сторону Владимира. Старые покрышки от грузовиков просто сбрасывают и засыпают песком.А «Подслушано в Гусе», напротив, рассказывает о тех, кто против отходов. Движение «ЧистоГусь» провело очередные «Чистые игры». В лесу за пляжем они собрали больше тонны мусора.В Кольчугинском районе в посёлке Белая Речка продолжается создание зоны отдыха. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом на своей странице рассказал глава Алексей Андрианов.«Судогда ТВ» рассказывает об автобусных турах в Судогодский район. Кстати, знаете, почему уезд издавна называли землёй трёх Спасов? Об этом и многом другом могут узнать путешественники. Хлебом-солью их встретят в доме культуры села Чамерево.И здесь же - продолжение реалити-шоу из Дюкинского карьера. Невероятные скалы - совсем рядом.А в Юрьеве-Польском в качестве эксперимента в пруд в сквере Юрия Долгорукого поселили хлореллу. Водоросль запустили для очистки. Благодаря ей водоёмы перестают «цвести».«Подслушано Юрьев-Польский» напоминает и о сезоне на земле. «Если вас позовут в деревню отдыхать - не ведитесь. Это мошенники!» И здесь же - лосиные бега. На юрьев-польских дорогах встречается и такое.На этой неделе в сети как никогда много исторических фото. К примеру, вот такой раритет. Девочка за вышиванием. Владимирская губерния. Год 1914.Это село Григорьево в «Подслушано в Гусе» - фото из 20-х. Здесь ещё виден революционный лозунг «Долой купечество!» Это вид на завод Нечаева-Мальцова. Большая улица. Это деревня Нечаевская советского образца. Сам Гусь-Хрустальный. Таким он был ровно 60 лет назад. А это Уляхино из 1975-ого. Труженики села.Открыть историческое лицо Александровского района призывает «АлексАвтоЛайф». Это разрушенная усадьба Гурьянова в деревне Колпаково. А могла бы стать точкой притяжения.В ленту - гороховецкие туманы. Утреннее фото от Тани Малышкиной. И вечерний Суздаль. Тот, что город-сказка. Собор Михаила Архангела в Юрьеве-Польском. В «Подслушано Ковров» - радуга над городом. А в группе «Русская культура» - майское цветение. Церковь Покрова на Нерли. И вот такой боголюбовский кот из группы «Подслушано Суздаль».А в группе "Природа Владимирской области» - трели соловья. Этот солировал в Загородном парке областного центра.Ваших интересных видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" "Вконтакте", следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен: "Вести вместе!" До встречи!