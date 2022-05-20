Больница задолжала 600 тысяч рублей.

Прокуратура заставила Кольчугинскую ЦРБ оплатить 600 тысяч рублей долгов по госконтрактам.Больница заключила с тремя предпринимателями договора на энергоснабжение, поставку антисептиков и ремонт автопарка. Компании выполнили свои обязательства, а вот медучреждение нет.«Прокуратурой района внесено представление, которое признано обоснованным. На виновное лицо заведено административное дело. Материалы находятся на рассмотрении», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Долги перед коммерческими организациями погашены в полном объёме.