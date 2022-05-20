В регионе обновят 12 светофоров.

На федеральных трассах во Владимирской области в 2022-2023 годах обустроят 39 пешеходных переходов. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Дорожники обновят инфраструктуру объектов, дополнят их опорами, освещением, знаками со светодиодной подсветкой, светофорами с кнопкой вызова или двухсекционными импульсными Т7.В 33-ем регионе на М-7 современные «трёхглазые» появятся на десяти «зебрах». Ещё два перехода обустроят на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец.Напомним, федеральные автобаны области