39 пешеходных переходов модернизируют на федеральных трассах, проходящих через Владимирскую область в 2022-2023 году. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» в пятницу, 20 мая.

39 пешеходных переходов модернизируют на федеральных трассах, проходящих через Владимирскую область в 2022-2023 году. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» в пятницу, 20 мая. Речь идет о трассах М-7 и Р-132 «Золотое кольцо». В компании обещают дополнить переходы на трассах опорами и освещением, а также знаками с подсветкой и кнопочными светофорами.