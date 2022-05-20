В Судогодском и Гусь-Хрустальном районе из-за ремонта трассы Р-132 ввели ограничение скорости и реверсивное движение, которое продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в Упрдор «Москва –

В Судогодском и Гусь-Хрустальном районе из-за ремонта трассы Р-132 ввели ограничение скорости и реверсивное движение, которое продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Водителям придется снизить скорость до 40 км/ч в населенных пунктах и до 50 км/ч за их пределами. В ходе работ на двух участках трассы (у Красного