На улице станет заметно холоднее. Во Владимирской области ожидаются ночные заморозки в ближайшие три дня с 20 по 23 мая, сообщили метеорологи Владимирского центра. Погода в эти дни будет

На улице станет заметно холоднее. Во Владимирской области ожидаются ночные заморозки в ближайшие три дня с 20 по 23 мая, сообщили метеорологи Владимирского центра. Погода в эти дни будет пасмурная, но без дождей. Ночью температура упадет до -2 градусов. В отдельных районах региона, возможно, будет холоднее из-за сильного ветра. Днем воздух должен прогреться до +12