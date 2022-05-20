Сезон окрошки - классического традиционного блюда русской кухни, приближается. А в Руспродсоюзе...

Сезон окрошки - классического традиционного блюда русской кухни, приближается. А в Руспродсоюзе решили подсчитать, на сколько с прошлого года подорожали основные ингредиенты.Удивительно, но больше всего в цене вырос квас - один литр сейчас стоит больше 80 рублей. А вместе с ним и варёная колбаса - 140 рублей за триста граммов. Почти не изменилась цена на картофель, огурцы, яйца и... сметану. Заправка подорожала на четыре рубля. На сколько выросла цена на кефир, Руспродсоюз не уточнил.Ингредиент 2021 год 2022 годКартофель (300 г.) с 14,2 руб. до 18,3 руб.Огурцы (200 г.) с 26,9 руб. до 30,4 руб.Яйца (4 шт.) с 32,3 руб. до 33,9 руб.Варёная колбаса (300 г.) с 126,8 руб. до 143,9 руб.Квас (1 литр) с 65 руб. до 84 руб.Сметана (80 г.) с 18,3 руб. до 22,6 руб.