Николай Теняков займет пост директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал распоряжение, сообщили в

Николай Теняков займет пост директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал распоряжение, сообщили в Белом доме. Чиновник родился в Нижегородской области в 1957 году. Окончил старейшее военное учебное заведение – Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище (РВАИ), Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта, а также РАНХиГС. С