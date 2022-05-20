Корпорация МСП помогла первым предприятиям через платформу МСП.РФ стать поставщиками...

Корпорация МСП помогла первым предприятиям через платформу МСП.РФстать поставщиками интернет-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Компании заместили иностранных производителей, прекративших сотрудничество с российским онлайн-магазином из-за санкций. Всего в ходе совместной работы в рамках соглашения, которое заключили Корпорация МСП и «ВсеИнструменты.ру», планируется привлечь в качестве поставщиков около сотни российских производителей.«Благодаря взаимодействию Корпорации МСП с интернет-магазином для наших малых и средних предприятий, выпускающих инструменты, расходные и отделочные материалы для строительства и ремонта, открываются новые возможности. Они могут стать постоянными поставщиками крупной торговой сети, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Такое импортозамещение будет полезно для всех: торговая сеть получит надежных, не зависящих от внешней конъюнктуры партнеров, производители — новый канал сбыта, а покупатели могут рассчитывать на снижение цены за счет оптимизации расходов и исключения импортной составляющей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Сегодня функционал Цифровой платформы МСП.РФдает возможность найти проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукцииРазмещен спрос более 30 крупнейших компаний производственного и торгового сектора. Сейчас в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тыс. предприятий и порядка 350 в реестр поставщиков продуктов питания. Предметные переговоры о заключении договоров уже ведут 150 компаний. По прогнозам экспертов «ВсеИнструменты.ру», сотрудничество с Корпорацией МСП позволит не только заместить отдельные категории, но и снизить цены на некоторые товары за счёт сокращения затрат на логистику.«За последние два месяца мы еще больше сфокусировались на работе с российскими производителями. Сотрудничество с Корпорацией МСП стало ощутимой поддержкой в данном направлении. Уже после первого тестового взаимодействия с платформой мы смогли оценить ее эффективность. Откликнулись 118 малых и средних предприятий. После переговоров и оценки потенциальных поставщиков по всем необходимым нам критериям мы начали выстраивать работу более чем с половиной компаний», — рассказал заместитель коммерческого директора по развитию ассортимента «ВсеИнструменты.ру» Александр Шкенев.Первый этап сотрудничества касается расширения категорий товаров для дома, средств индивидуальной защиты, электрики, строительных материалов и инструмента. Следующая стадия — заключение прямых контрактов с российскими производителями в категориях «Строительные материалы», «Сад и дача», «Электрика и свет», «Склад» и «Сантехника».Реестр промышленных компаний — это составная часть сервиса «Производственная кооперация и сбыт», размещенного на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Он предоставляет бесплатный доступ к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. В целом задача сервиса — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей, произведенной на территории страны.