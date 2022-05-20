Судебные приставы продолжают активно настаивать на сносе владимирской гостиницы «Панорама», владельцев которой уже более 100 раз привлекали к административной ответственности за

Судебные приставы продолжают активно настаивать на сносе владимирской гостиницы «Панорама», владельцев которой уже более 100 раз привлекали к административной ответственности за неисполнение требований суда. 20 мая комплекс отключили от водоснабжения. – На исполнении находятся дела о демонтаже постройки по улице Октябрьская, дом № 7Б. В связи с неисполнением требований судебного пристава-исполнителя о сносе гостевого дома