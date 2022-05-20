Устранение недостатков взято на контроль.

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин во время проверки загородного лагеря «Факел» к оздоровительной кампании выявил массовые нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Мероприятие состоялось в рамках подготовки к открытию сезона летнего детского отдыха. Владислава Александровича сопровождали замгубернатора Владимир Куимов, представители Роспотребнадзора, МЧС, чиновники из Судогодского района и директор учреждения.«Не все объекты подключены к сетям электро- и водоснабжения, проверка наружного противопожарного водоснабжения не производилась. Здания лишь частично оборудованы огнетушителями. Территория не очищена от горючих материалов и сухой травы», - пришёл к выводу руководитель надзорного органа.Кроме того, зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Устранение недостатков взято на контроль.