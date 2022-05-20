Росгвардейцы разыскали потерявшегося ребенка во Владимире Во Владимире сотрудники городского...

Росгвардейцы разыскали потерявшегося ребенка во ВладимиреВо Владимире сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии разыскали 12-летнюю девочку, которая в вечернее время ушла из школы в неизвестном направлении.Самостоятельно найти дочь родителям не удалось, поэтому они обратились за помощью в правоохранительные органы. На поиски несовершеннолетней были ориентированы все патрульные экипажи.Спустя непродолжительное время сотрудники Росгвардии обнаружили схожую по приметам девочку на улице Юбилейная.Разыскиваемого ребёнка росгвардейцы передали прибывшим сотрудникам полиции. В результате грамотных и своевременных действий правоохранителей девочка вскоре вернулась домой, сообщила пресс-служба Росгвардии.