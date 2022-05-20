С 1 июля инвалидность будет устанавливаться по-новому. Департамент социальной защиты населения...

С 1 июля инвалидность будет устанавливаться по-новому.Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что временный порядок признания лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на основании которого решения принимаются заочно, а переосвидетельствование осуществляется путём продления на 6 месяцев) действуют до 1 июля текущего года.С 1 июля вступает в силу постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». В связи с этим гражданам, имеющим инвалидность, у которых срок переосвидетельствования наступит после 1 июля 2022 года, а также гражданам, которые обращаются за установлением инвалидности впервые, необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в медицинской организации.По новым правилам граждане получат возможность выбирать между двумя форматами прохождения МСЭ: с личным присутствием или без него. Присутствие обязательно в следующих случаях:– несоответствие между данными медицинских исследований и заключением врачей, направивших гражданина на МСЭ;– проживание пациента в организации социального обслуживания в стационарной форме;– разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида;– необходимость обследования с применением диагностического оборудования.Новыми правилами с 1 июня 2023 года предусмотрено направление документов, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, с помощью информационных систем, и возможность дистанционного обжалования решений бюро МСЭ.С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться с ограниченным доступом сотрудников МСЭ и медорганизаций к персональным данным. Итоговое решение будет направляться гражданину через портал госуслуг либо на бумажном носителе по почте, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» Минтруда России 8(4922) 77-87-58.Фото автора Marcus Aurelius: Pexels