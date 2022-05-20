В IT-сфере, как и во многих других приоритетных направлениях, приходится бежать, чтобы хотя бы...

В IT-сфере, как и во многих других приоритетных направлениях, приходится бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте. А тут ещё и DDoS-атаки, которые вредят как бизнесу, так и обычным пользователям. Специалисты по информационным технологиям из Гусь-Хрустального успешно реализуют отечественную продукцию и грамотно используют государственные меры поддержки. Как цифровые умы области борются за онлайн-мир, смотрите в сюжете Любови Клюквиной.Команда Яны - пример импортозамещения в отрасли высоких технологий. Внедряют российское программное обеспечение в сфере торговли и производства. Профиль - оборудование: кассы, сканеры, принтеры этикеток. Это единственная сертифицированная, зарегистрированная в Минкомсвязи IT-компания области. Партнеры - крупнейшие производители и поставщики кассовой техники. Все - российские. Приоритетное направление голодает без новых кадров. По подсчетам Минцифры, дефицит IT-специалистов в России достигает миллиона! Поддерживает сферу правительство.Яна Барихашвили, генеральный директор сертифицированной IT-компании Владимирской области:- Нам очень серьезно снизили ставки страховых взносов на сотрудников в два раза, налог на прибыль снижен в 7 раз, и вот наше региональное правительство Владимирской области снизило нам налог на упрощенную систему налогообложения в 3 раза. Это позволяет нам не лезть в кредиты и иметь всегда оборотные средства.На передовой во время санкций - техподдержка. Все дело в DDоS-атаках, направленных на выведение из строя госсистем, сайтов, интернет-магазинов.Игорь Тихомиров, инженер сертифицированной IT-компании:- Как правило, это хакерские группировки. Тех стран, которые ввели против нас санкции. Это их же кибер-войны, скажем так. Пытаются причинить нам какие-то неудобства.Атаки могут нарушить работу государственно-информационной системы ЕГАИС, контролирующей передвижение и сбыт в стране алкогольной продукции. Хакеры стараются помешать отправить накладные, что смещает сроки поставки. Атакуют и "Меркурий". Эту систему используют производители и поставщики мяса, колбас, молока. Если программе помешать с пересылкой ветеринарных документов, скоропортящиеся продукты рискуют попасть на полки несвежими.Игорь Тихомиров, инженер сертифицированной IT-компании:- На личном примере объясню. Например, оформляю заказ в интернет-магазине, прихожу его получать, а мне говорят о том, что не работает программное обеспечение. Мы не можем вам выдать заказ, потому что не проходит интернет-оплата. Соответственно, это все усложняет предпринимательскую деятельность, средний малый бизнес, крупный бизнес из-за DDоS-атак. И на нас, на потребителях, это тоже сказывается.Сейчас специалисты усовершенствуют отечественное программное обеспечение. Это отладит работу и торговли, и производства. Хотя уже сейчас с российской "операционкой" особых проблем нет. Программисты не перестают выпускать обновления и исправлять ошибки. С экономичным и экологичным предложением выступили и производители кассовых аппаратов, отказавшись на время от печати чековой ленты. Чек отправят по СМС или электронной почте.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»