В ближайшее время его введут в эксплуатацию.

В Гусь-Хрустальном районе отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт деревни Перово. В ближайшее время его введут в эксплуатацию.Как сообщили в департаменте здравоохранения, полным ходом идёт капитальный ремонт амбулатории посёлка Мезиновский. Она откроется до конца августа.«В Мезиновской амбулатории ведут приём два врача общей практики и два фельдшера. Работает дневной стационар на шесть коек. Амбулатория обслуживает свыше 3000 жителей, в том числе почти 500 детей», – рассказала главный врач Гусь-Хрустальной районной больницы Ольга Добрынина.Напомним, что в 2021 году медучреждения Гусь-Хрустального района получили новое медоборудование и девять автомобилей для оказания медпомощи на дому.