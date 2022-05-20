В Гусь-Хрустальном районе отремонтирован ФАП деревни Перово, до конца августа завершится ремонт...

В Гусь-Хрустальном районе отремонтирован ФАП деревни Перово, до конца августа завершится ремонт амбулатории посёлка Мезиновский. Капитальные ремонты предусмотрены в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) деревни Перово уже отремонтирован и в ближайшее время будет введён в эксплуатацию. Полным ходом идёт капитальный ремонт амбулатории посёлка Мезиновский, её планируется ввести в эксплуатацию до конца августа. Оба этих объекта являются подразделениями Гусь-Хрустальной районной больницы.Как отметила главный врач Гусь-Хрустальной районной больницы Ольга Добрынина,в Мезиновской амбулатории ведут приём два врача общей практики и два фельдшера, работает дневной стационар на 6 коек, амбулатория обслуживает свыше 3 тысяч местных жителей, в том числе почти 500 детей. Кроме того, на 2023 год запланировано строительство нового ФАПа в деревне Демидово, вместо пострадавшего от пожара.Напомним, в Гусь-Хрустальном районе планируется 2022-2025 годах провести капитальный ремонт Уршельской районной больницы, а в Курловскую районную больницу в текущем году будут поставлены аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов и электрокардиографы. До конца 2025 года запланированы строительство ФАПа в деревне Мокрое и капремонты ФАПов в деревнях Окатово, Уляхино и посёлке Тасинский Бор.В прошлом году медицинские организации Гусь-Хрустального района получили современное медоборудование и 9 автомобилей для оказания медицинской помощи пациентам на дому, доставки лекарств и забора анализов. В частности, Курловской районной больнице поставлены цифровые рентген-аппарат и флюорограф, Уршельской районной больнице – кольпоскоп и электрокардиограф. Также в посёлке Тасинский и деревнях Тихоново и Нармуч прошли капитальные ремонты ФАПов, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.