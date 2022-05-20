Их возведут в 2022 и 2023 годах.

Александр Авдеев во время поездки в Кольчугинский и Александровский районы осмотрел здание под детскую поликлинику и стационар Кольчугинской ЦРБ, а также проверил, как ведётся строительство больницы в Струнине. Подробностями визита поделились в пресс-службе администрации Владимирской области.На возведение объекта предусмотрено 415 млн рублей. Работы должны завершиться до конца года.«Сложности, возникавшие у подрядчика в Струнине с переносом ЛЭП, преодолены, темпы работ наращиваются, чтобы жители могли как можно быстрее начать пользоваться новым медучреждением», - уточнили в пресс-службе губернатора.При этом в городе сохраняется дефицит кадров. Часто в поисках лучших условий медики перебираются в Москву и Подмосковье.«Часть врачей уже выразили готовность вернуться, и мы постараемся обеспечить им достойные условия», – пояснила заведующая Струнинским подразделением Александровской районной больницы Лилия Воронова.Что касается Кольчугина, то средства на медучреждение частично заложены на 2022 и на 2023 годы.«Осенью выйдем на торги и определим подрядчика, основной этап начнётся в следующем году», – сообщил глава региона.